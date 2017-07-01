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  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо Превосходный вкус эспрессо и классического американо Превосходный вкус эспрессо и классического американо

    4000 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP4050/10

    Превосходный вкус эспрессо и классического американо

    Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический американо, как из капельной кофеварки, просто повернув переключатель.

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    4000 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    Превосходный вкус эспрессо и классического американо

    Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

    • 8 видов кофе
    • Встроенный кувшин для молока
    • Серебряный
    • AquaClean
    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Восемь превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

    Восемь превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

    Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

    Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

    Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

    Превосходный вкус классического американо, приготовленного с помощью автоматической кофемашины! Наслаждайтесь классическим кофе или крепким эспрессо по утрам, просто изменяя положение переключателя. Уникальная функция CoffeeSwitch позволяет выбирать идеальный кофейный напиток, приготовленный из свежемолотых зерен, для любого настроения или времени суток.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Легко управляйте кофемашиной с помощью интуитивного дисплея

    Легко управляйте кофемашиной с помощью интуитивного дисплея

    Интуитивный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Молочная пена
      • Латте макиато
      • Кофе с молоком
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет
      CoffeeSwitch
      Да

    • Другие функции

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Цвет и отделка
      Серебристый
      Габариты изделия
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Встроенный кувшин для молока
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Пользовательский интерфейс
      Стандартный дисплей

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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