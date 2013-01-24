Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

4000 Series

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP4050/10
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо Превосходный вкус эспрессо и классического американо Превосходный вкус эспрессо и классического американо
    -{discount-value}

    4000 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP4050/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все super-automatic-espresso-machines

      Превосходный вкус эспрессо и классического американо

      Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

      • 8 видов кофе
      • Встроенный кувшин для молока
      • Серебряный
      • AquaClean
      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Восемь превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Восемь превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

      Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

      Превосходный вкус классического американо, приготовленного с помощью автоматической кофемашины! Наслаждайтесь классическим кофе или крепким эспрессо по утрам, просто изменяя положение переключателя. Уникальная функция CoffeeSwitch позволяет выбирать идеальный кофейный напиток, приготовленный из свежемолотых зерен, для любого настроения или времени суток.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

      Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      Большие возможности в компактном решении

      Большие возможности в компактном решении

      Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

      Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашиной

      Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашиной

      Интуитивно понятный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Молочное решение
        Встроенный кувшин для молока
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,5  л
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        152  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Цвет и отделка
        Серебристый
        Длина шнура
        > 100  см
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с верхней панели
        Вес изделия
        7,2  кг
        Габариты изделия
        215 x 330 x 429  миллиметра
        Емкость для зерен
        250  г
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3
        Объем кофе и молока
        Регулируемый

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Горячая вода
        • Капучино
        • Молочная пена
        • Латте макиато
        • Café au Lait
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет
        CoffeeSwitch
        Да

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.