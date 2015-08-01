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Насадка с технологией всасывания 360°

Насадка с технологией всасывания 360°

Собирает больше загрязнений при каждом движении.

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Наш самый эффективный цифровой мотор PowerBlade

Воздухопоток 1000 л/мин

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Технология PowerCyclone 8

Для неизменно мощного всасывания



Наша самая совершенная безмешковая технология PowerCyclone 8 для неизменно мощного всасывания

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Технология PowerCyclone 8

Для неизменно мощного всасывания



Наша самая совершенная безмешковая технология PowerCyclone 8 для неизменно мощного всасывания

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Цифровой дисплей

Светодиоды

Фильтр

Цифровой дисплей

LED насадка

Удобство уборки под мебелью и в местах с недостаточным освещением

Интеллектуальный цифровой дисплей

До 65 минут работы без подзарядки для видимого результата.

Усовершенствованная система тройной фильтрации

Удерживает до 99 % мелкой пыли и аллергенов*

* >2,5 μm размер частиц, тестирование проведено в соответствии с IEC 60312/ EN60312.

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Встроенная щетка

Всегда под рукой для непрерывной уборки

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Потяните, чтобы рассмотреть лучше

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Насадка 360°

Мощный мотор

PowerCyclone 8

Особенности

SpeedPro Max

Обзор 360°