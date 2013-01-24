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Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
Мотор 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.
Турбощетка более тщательно чистит ковры и с легкостью убирает волосы и пыль. Вращающаяся щетка внутри насадки собирает мелкую пыль и волосы, что улучшает качество уборки ковров. Колесики на насадке предотвращают повреждение при использовании на твердой поверхности.
Фильтры HEPA 13 и AirSeal удерживают даже самые мелкие частички пыли, поэтому выходящий воздух не содержит загрязнений и аллергенов. Выходящий воздух будет даже чище, чем воздух в комнате.
Этот пылесос с фильтром HEPA 13 подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Фильтр HEPA 13 фильтрует выходящий воздух, удерживая до 99,95 % аллергенов, включая шерсть котов и собак, пылевого клеща или пыльцу, чтобы вам было комфортно находиться дома.
Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.
Радиус уборки 11 м позволяет убирать большие помещения без необходимости переключения из розетки в розетку.
Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.
Уникальное соединение Philips SmartLock на насадках и телескопической трубке облегчает установку и снятие во время уборки. Соединение SmartLock также упрощает регулировку длины телескопической трубки.
Вес и габариты
Простота использования
Насадки и аксессуары
Фильтрация
FC8023/04
FC8021/03
FC8038/01
CP9701/01
CP9278/01
CP9273/01
CP9260/01