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PerformerPro

Мешковый пылесос

FC9194/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке* Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке* Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
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    PerformerPro Мешковый пылесос

    FC9194/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerformerPro Мешковый пылесос

    Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerformerPro Мешковый пылесос

    Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

      благодаря мотору мощностью 2200 Вт и мешку для пыли емкостью 5 л

      • 2200 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      • 5 л
      • Насадка Turbo Brush
      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт

      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт

      Мотор 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

      Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

      Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

      Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли

      Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли

      Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

      Турбощетка для более тщательной очистки ковров

      Турбощетка для более тщательной очистки ковров

      Турбощетка более тщательно чистит ковры и с легкостью убирает волосы и пыль. Вращающаяся щетка внутри насадки собирает мелкую пыль и волосы, что улучшает качество уборки ковров. Колесики на насадке предотвращают повреждение при использовании на твердой поверхности.

      Фильтры HEPA 13 и HEPA AirSeal удерживают до 99,99 % пыли

      Фильтры HEPA 13 и HEPA AirSeal удерживают до 99,99 % пыли

      Фильтры HEPA 13 и AirSeal удерживают даже самые мелкие частички пыли, поэтому выходящий воздух не содержит загрязнений и аллергенов. Выходящий воздух будет даже чище, чем воздух в комнате.

      Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

      Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

      Этот пылесос с фильтром HEPA 13 подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Фильтр HEPA 13 фильтрует выходящий воздух, удерживая до 99,95 % аллергенов, включая шерсть котов и собак, пылевого клеща или пыльцу, чтобы вам было комфортно находиться дома.

      Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли

      Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли

      Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.

      Расширение доступного пространства для уборки

      Расширение доступного пространства для уборки

      Радиус уборки 11 м позволяет убирать большие помещения без необходимости переключения из розетки в розетку.

      Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения

      Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения

      Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.

      Соединение SmartLock позволяет легко выполнять разные задачи по уборке

      Соединение SmartLock позволяет легко выполнять разные задачи по уборке

      Уникальное соединение Philips SmartLock на насадках и телескопической трубке облегчает установку и снятие во время уборки. Соединение SmartLock также упрощает регулировку длины телескопической трубки.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 310 x 300 mm
        Воздушный поток (макс)
        51 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        цвет
        Коньяк
        Вес изделия
        5,0 kg
        Входная мощность (макс)
        2200 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        79 дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        500 W
        Вакуум (макс)
        36 kPa

      • Простота использования

        Радиус действия
        11 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        8 m
        Соединительная деталь трубки
        SmartLock
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Ручка
        Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
        Система хранения
        Вертикальный или горизонтальный
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Щетка "2 в 1"/малая насадка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Насадка Turbo Brush
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive+

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        5 л
        Тип мешка для пыли
        Ultra Long Performance s-bag
        Фильтр защиты электродвигателя
        Тройной слой
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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            • Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)