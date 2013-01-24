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Картриджи от накипи
Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Картриджи от накипи
Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.
Картриджи от накипи
Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Картриджи от накипи
Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.
В интегрированной системе для глажения WardrobeCare имеется специальное отделение, в котором удобно хранить картриджи от накипи.
Картриджи от накипи предотвращают появление накипи в комплексе WardrobeCare.
Картриджи от накипи легко заменять. Просто извлеките картридж от накипи из резервуара для воды и вставьте новый. Использованный картридж от накипи можно выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Картриджи от накипи Philips деминерализируют воду и предотвращают появление накипи внутри прибора.
Картриджи от накипи необходимо менять каждые 3–7 месяцев. Когда гранулы в картридже полностью изменят цвет, картридж необходимо заменить.
Эти картриджи от накипи подходят для комплексов WardrobeCare, встроенных в систему глажения, под номерами GC9940 и GC9950.
Один набор включает два картриджа от накипи.
Очистка от накипи
Аксессуары