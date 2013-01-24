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Картриджи от накипи

GC018
Общая оценка / 5
  • Картриджи от накипи Картриджи от накипи Картриджи от накипи
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    Картриджи от накипи

    GC018
    Общая оценка / 5

    Картриджи от накипи

    Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.

    Картриджи от накипи

    Картриджи от накипи

    Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.

    Картриджи от накипи

    Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.

    Картриджи от накипи

    Картриджи от накипи

    Гладильная система WardrobeCare GC018/00 оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи деминерализуют воду. Теперь во время глажения вам не придется беспокоиться о накипи.

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      Картриджи от накипи

      Продлевают срок службы гладильной системы WardrobeCare

      Удобство хранения дополнительных картриджей в специальном отсеке для хранения

      Удобство хранения дополнительных картриджей в специальном отсеке для хранения

      В интегрированной системе для глажения WardrobeCare имеется специальное отделение, в котором удобно хранить картриджи от накипи.

      Предохраняет гладильную систему от накипи на 99 %

      Предохраняет гладильную систему от накипи на 99 %

      Картриджи от накипи предотвращают появление накипи в комплексе WardrobeCare.

      Легкость замены

      Картриджи от накипи легко заменять. Просто извлеките картридж от накипи из резервуара для воды и вставьте новый. Использованный картридж от накипи можно выбрасывать вместе с бытовым мусором.

      Картриджи от накипи

      Картриджи от накипи Philips деминерализируют воду и предотвращают появление накипи внутри прибора.

      Замените картридж, как только гранулы изменят цвет

      Картриджи от накипи необходимо менять каждые 3–7 месяцев. Когда гранулы в картридже полностью изменят цвет, картридж необходимо заменить.

      Подходит для моделей WardrobeCare с функцией Optimal TEMP (GC9940, GC9950)

      Эти картриджи от накипи подходят для комплексов WardrobeCare, встроенных в систему глажения, под номерами GC9940 и GC9950.

      В набор входят два картриджа от накипи

      Один набор включает два картриджа от накипи.

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Аксессуары

        Подходит для WardrobeCare
        • GC9940
        • GC9950

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