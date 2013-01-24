Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Easy8

Покрытие гладильной доски

GC020/05
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Сменное покрытие Сменное покрытие Сменное покрытие
    -{discount-value}

    Easy8 Покрытие гладильной доски

    GC020/05
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для плечиков ShoulderWings. Покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске благодаря специальной системе крепления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Easy8 Покрытие гладильной доски

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для плечиков ShoulderWings. Покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске благодаря специальной системе крепления.

    Похожие продукты

    См. все ironing-board-accessories
      • -{discount-value}

      Сменное покрытие

      Для гладильной доски Easy8

      Удобная система фиксации

      Удобная система фиксации

      Для фиксации покрытия доски предусмотрена специальная система крепления.

      Идеально для доски Easy8: 120x45 см

      Идеально для доски Easy8: 120x45 см

      Покрытие предназначено для использования с доской Easy8. Оно также подходит для гладильных досок размером 120 x 45 см.

      С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

      С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

      В комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления.

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Более комфортное глажение благодаря сменному покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

      Идеально для парогенераторов

      Это сменное покрытие подходит для использования парогенераторов Philips

      Технические характеристики

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        Второй слой
        Пена
        Третий слой
        "Капля-стоп"
        Четвертый слой
        Войлок

      • Технические характеристики

        Форма покрытия доски
        Бабочка
        Размер доски
        120 x 45  см
        Размер покрытия
        130 x 55  см
        Крепление
        Специальная система крепления
        Плечики ShoulderWings
        В комплекте
        Толщина слоя пеноматериала
        3  миллиметра
        Вес изделия с упаковкой
        6,2  кг

      • Замена

        Подходит для
        GC240

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          • -{discount-value}

          Недавно просмотренные продукты

            • -{discount-value}

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски