Глажение без мокрых пятен

Это инновационное покрытие PerfectFlow для гладильной доски было разработано компаниями Brabantia и Philips с целью добиться превосходного глажения. Благодаря новому материалу "3D-текстиль" и особой четырехслойной структуре покрытия глажение становится еще более быстрым и удобным, а на ткани не остается мокрых пятен Узнать обо всех преимуществах