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Глажение без мокрых пятен
Это инновационное покрытие PerfectFlow для гладильной доски было разработано компаниями Brabantia и Philips с целью добиться превосходного глажения. Благодаря новому материалу "3D-текстиль" и особой четырехслойной структуре покрытия глажение становится еще более быстрым и удобным, а на ткани не остается мокрых пятен Узнать обо всех преимуществах
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Глажение без мокрых пятен
Это инновационное покрытие PerfectFlow для гладильной доски было разработано компаниями Brabantia и Philips с целью добиться превосходного глажения. Благодаря новому материалу "3D-текстиль" и особой четырехслойной структуре покрытия глажение становится еще более быстрым и удобным, а на ткани не остается мокрых пятен Узнать обо всех преимуществах
Слой из 100%-го хлопка — идеальная поверхность для глажения, которая обеспечивает плавное скольжение и более долгий срок службы.
Покрытие предназначено для использования с доской Easy8. Оно также подходит для гладильных досок размером 120 x 45 см.
В комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления.
Покрытие PerfectFlow обеспечивает на 10 % более широкую площадь распределения пара и более быстрое глажение
Новая технология "3D-текстиль" обеспечивает улучшенную циркуляцию пара благодаря пористой структуре. За счет этого достигается более продолжительный контакт пара с одеждой, и для достижения превосходных результатов глажения требуется еще меньше времени.
Более комфортное глажение благодаря покрытию, снижающему уровень шума на 78 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски
Покрытие для гладильной доски оснащено удобной системой крепления, обеспечивающей плотное прилегание к гладильной доске.
Это сменное покрытие подходит для использования парогенераторов Philips
Особая конструкция этого покрытия гладильной доски предотвращает образование конденсата даже после 2 часов глажения с парогенератором. Слой войлока особой обработки удерживает конденсат внутри, препятствуя образованию мокрых пятен на покрытии гладильной доски или на полу. Весь накопленный в покрытии конденсат просто испаряется в течение 24 часов благодаря специальному воздухопроницаемому материалу "3D-текстиль".
Покрытие доски
Технические характеристики
Замена
GC026/00
GC026/30