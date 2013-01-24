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Easy8

Покрытие гладильной доски

GC022/05
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    Easy8 Покрытие гладильной доски

    GC022/05
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    Глажение без мокрых пятен

    Это инновационное покрытие PerfectFlow для гладильной доски было разработано компаниями Brabantia и Philips с целью добиться превосходного глажения. Благодаря новому материалу "3D-текстиль" и особой четырехслойной структуре покрытия глажение становится еще более быстрым и удобным, а на ткани не остается мокрых пятен Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Easy8 Покрытие гладильной доски

    Глажение без мокрых пятен

    Это инновационное покрытие PerfectFlow для гладильной доски было разработано компаниями Brabantia и Philips с целью добиться превосходного глажения. Благодаря новому материалу "3D-текстиль" и особой четырехслойной структуре покрытия глажение становится еще более быстрым и удобным, а на ткани не остается мокрых пятен Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без мокрых пятен

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      • Покрытие PerfectFlow
      • С плечиками ShoulderWings
      Верхний слой из 100%-го хлопка

      Верхний слой из 100%-го хлопка

      Слой из 100%-го хлопка — идеальная поверхность для глажения, которая обеспечивает плавное скольжение и более долгий срок службы.

      Идеально для доски Easy8: 120x45 см

      Идеально для доски Easy8: 120x45 см

      Покрытие предназначено для использования с доской Easy8. Оно также подходит для гладильных досок размером 120 x 45 см.

      С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

      С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

      В комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления.

      На 10 % более быстрое глажение благодаря PerfectFlow*

      На 10 % более быстрое глажение благодаря PerfectFlow*

      Покрытие PerfectFlow обеспечивает на 10 % более широкую площадь распределения пара и более быстрое глажение

      Технология "3D-текстиль" для оптимального потока пара и более быстрого глажения

      Технология "3D-текстиль" для оптимального потока пара и более быстрого глажения

      Новая технология "3D-текстиль" обеспечивает улучшенную циркуляцию пара благодаря пористой структуре. За счет этого достигается более продолжительный контакт пара с одеждой, и для достижения превосходных результатов глажения требуется еще меньше времени.

      Снижение уровня шума на 78 %*

      Снижение уровня шума на 78 %*

      Более комфортное глажение благодаря покрытию, снижающему уровень шума на 78 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

      Специальная система крепления

      Специальная система крепления

      Покрытие для гладильной доски оснащено удобной системой крепления, обеспечивающей плотное прилегание к гладильной доске.

      Идеально для парогенераторов

      Это сменное покрытие подходит для использования парогенераторов Philips

      Слой войлока особой обработки с технологией "3D-текстиль" обеспечивает сухость покрытия

      Особая конструкция этого покрытия гладильной доски предотвращает образование конденсата даже после 2 часов глажения с парогенератором. Слой войлока особой обработки удерживает конденсат внутри, препятствуя образованию мокрых пятен на покрытии гладильной доски или на полу. Весь накопленный в покрытии конденсат просто испаряется в течение 24 часов благодаря специальному воздухопроницаемому материалу "3D-текстиль".

      Технические характеристики

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        Второй слой
        Пена
        Третий слой
        3D-текстиль
        Четвертый слой
        Войлок особой обработки

      • Технические характеристики

        Размер доски
        120 x 45  см
        Размер покрытия
        130 x 55  см
        Крепление
        Специальная система крепления
        Толщина слоя пеноматериала
        3  миллиметра
        Форма покрытия доски
        Весенние птицы

      • Замена

        Подходит для
        • GC240
        • GC260

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            • На 10 % более широкая площадь распределения пара благодаря покрытию PerfectFlow
            • Снижение уровня шума на 78 % по сравнению с использованием многослойного покрытия для доски