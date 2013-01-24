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Покрытие AquaBlock "капля-стоп"
Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Покрытие AquaBlock "капля-стоп"
Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах
Покрытие AquaBlock "капля-стоп"
Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Покрытие AquaBlock "капля-стоп"
Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.
Это многослойное покрытие для гладильной доски состоит из 4 слоев, обеспечивающих термостойкость, гладкое скольжение, защиту от влаги и комфортное глажение.
Это сменное покрытие доски подходит для стандартных гладильных досок размерами 110–125 x 30–45 см.
Покрытие для гладильной доски оснащено удобной системой крепления, обеспечивающей плотное прилегание к гладильной доске.
Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.
Покрытие доски
Замена
Экологичность