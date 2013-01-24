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Покрытие для гладильной доски

GC023/00
Общая оценка / 5
  • Покрытие AquaBlock "капля-стоп" Покрытие AquaBlock "капля-стоп" Покрытие AquaBlock "капля-стоп"
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    Покрытие для гладильной доски

    GC023/00
    Общая оценка / 5

    Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

    Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах

    Покрытие для гладильной доски

    Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

    Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах

    Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

    Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах

    Покрытие для гладильной доски

    Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

    Покрытие "капля-стоп" AquaBlock предотвращает проливание конденсата на пол и обеспечивает удобное скольжение благодаря уникальной многослойной структуре. Это покрытие гладильной доски делает ее идеальным решением для глажения с помощью парогенератора. Узнать обо всех преимуществах

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      Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

      Идеально для парогенераторов

      • AquaBlock
      Без конденсата на полу с технологией покрытия AquaBlock

      Без конденсата на полу с технологией покрытия AquaBlock

      Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

      Многослойная структура для легкого и гладкого скольжения

      Многослойная структура для легкого и гладкого скольжения

      Это многослойное покрытие для гладильной доски состоит из 4 слоев, обеспечивающих термостойкость, гладкое скольжение, защиту от влаги и комфортное глажение.

      Универсально для стандартных гладильных досок 110–125 x 30–45 см

      Универсально для стандартных гладильных досок 110–125 x 30–45 см

      Это сменное покрытие доски подходит для стандартных гладильных досок размерами 110–125 x 30–45 см.

      Специальная система крепления

      Специальная система крепления

      Покрытие для гладильной доски оснащено удобной системой крепления, обеспечивающей плотное прилегание к гладильной доске.

      Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

      Покрытие AquaBlock "капля-стоп"

      Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

      Технические характеристики

      • Покрытие доски

        Покрытие "капля-стоп"
        Да
        Форма покрытия доски
        Бабочка
        Универсальное покрытие
        Да

      • Замена

        Подходит для
        GC220

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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          • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски