Паровой утюг
Быстрота и эффективность гарантированы
Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрота и эффективность гарантированы Подошва, созданная для быстрого глажения Индикатор готовности утюга к работе
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Подошва с полированным покрытием
Подошва с полированным покрытием
Паровой утюг 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл
Паровой утюг мощностью 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл
Постоянная подача пара 15 г/мин
Постоянная подача пара 15 г/мин
Тонкая подошва для лучшего нагрева
Тонкая подошва для лучшего нагрева
Система вентиляции для равномерной подачи пара
Система вентиляции для равномерной подачи пара
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Очистка от известкового налета
Функция Calc Clean
Функция самоочистки
Технические характеристики
Напряжение
220
V Частота
50–60 Гц
Удобство использования
Объем резервуара для воды
150
ml
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
15
g/min Подошва
С полированным покрытием Мощность
1200
W Подача пара
Да
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