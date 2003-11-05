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    Паровой утюг

    GC1010/01

    Быстрота и эффективность гарантированы

    Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

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    Быстрота и эффективность гарантированы

    Подошва, созданная для быстрого глажения

    Индикатор готовности утюга к работе

    Индикатор готовности утюга к работе

    При достижении заданной температуры индикатор выключается.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    Подошва с полированным покрытием

    Подошва с полированным покрытием

    Подошва с полированным покрытием

    Паровой утюг 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл

    Паровой утюг 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл

    Паровой утюг мощностью 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл

    Постоянная подача пара 15 г/мин

    Постоянная подача пара 15 г/мин

    Постоянная подача пара 15 г/мин

    Тонкая подошва для лучшего нагрева

    Тонкая подошва для лучшего нагрева

    Система вентиляции для равномерной подачи пара

    Система вентиляции для равномерной подачи пара

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V
      Частота
      50–60 Гц

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      150  ml

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      15  g/min
      Подошва
      С полированным покрытием
      Мощность
      1200  W
      Подача пара
      Да

    Badge-D2C

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