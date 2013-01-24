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Паровой утюг

GC1430/20
Общая оценка / 5
  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно
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    Паровой утюг

    GC1430/20
    Общая оценка / 5

    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах

    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах

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      Просто и эффективно

      3 способа упростить процесс глажения

      • 1700 Вт
      • Очистка от накипи
      • Антипригарная подошва
      Мощность до 1700 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 1700 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 1700 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

      Постоянная подача пара до 20 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 20 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 20 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар до 70 г

      Паровой удар до 70 г

      Паровой удар 70 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

      Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения на всех типах тканей, допускающих глажение.

      Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

      Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

      Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

      Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Легко использовать

        Небольшой вес и удобная конструкция
        Да
        Объем резервуара для воды
        220  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для наполнения

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        20  г/мин
        Питание
        1700  Вт
        Подошва
        Антипригарная
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        70  г
        Паровой носик
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        напряжение
        240  В

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