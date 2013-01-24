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Паровой утюг

GC1436/20
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  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно
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    Паровой утюг

    GC1436/20
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    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах

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    Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах

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      Просто и эффективно

      3 способа упростить процесс глажения

      • 2000 Вт
      • Очистка от накипи
      • Антипригарная подошва
      • Система "капля-стоп"
      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

      Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения на всех типах тканей, допускающих глажение.

      Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

      Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

      Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

      Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Объем резервуара для воды
        220  мл
        Название подошвы
        Антипригарная

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        25  г/мин
        Питание
        2000  Вт
        Паровой удар
        100  г

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