1900 series Паровой утюг GC1905/01
1900 series Паровой утюг GC1905/01
Быстрое глажение - от начала и до конца Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать Простое сверхбыстрое заполнение резервуара
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 13 г/мин
Постоянная подача пара до 13 г/мин
Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани
Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.
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