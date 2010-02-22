1900 series Паровой утюг
Быстрое глажение - от начала и до конца
Вокруг происходит так много интересного, и с работой по дому всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с заостренным носиком, удобным отверстием для залива воды и легко скользящей подошвой.
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Быстрое глажение - от начала и до конца Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать Простое сверхбыстрое заполнение резервуара
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 13 г/мин
Постоянная подача пара до 13 г/мин
Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани
Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.
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Очистка от известкового налета
Функция Calc Clean
Функция самоочистки Можно использовать водопроводную воду
Да
Технические характеристики
Вес утюга
1,06
kg Напряжение
220
V Габариты изделия
26,1 x 11,5 x 13,6
cm
Удобство использования
Заполнение и опустошение резервуара для воды Объем резервуара для воды
180
ml Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 180 градусов Длина сетевого шнура
1,8
m
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
13
g/min Подошва
Алюминиевый Мощность
1400
W Подача пара
Да Распыление
Да Настройка подачи пара
Да Паровой носик
Да
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