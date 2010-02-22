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    1900 series Паровой утюг

    GC1905/01

    Быстрое глажение - от начала и до конца

    Вокруг происходит так много интересного, и с работой по дому всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с заостренным носиком, удобным отверстием для залива воды и легко скользящей подошвой.

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    1900 series Паровой утюг

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    Быстрое глажение - от начала и до конца

    Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

    • Распылитель
    Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

    Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

    Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Постоянная подача пара до 13 г/мин

    Постоянная подача пара до 13 г/мин

    Постоянная подача пара до 13 г/мин

    Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

    Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

    Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,06  kg
      Напряжение
      220  V
      Габариты изделия
      26,1 x 11,5 x 13,6  cm

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      • Открывающаяся сбоку крышка
      • Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      180  ml
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      13  g/min
      Подошва
      Алюминиевый
      Мощность
      1400  W
      Подача пара
      Да
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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