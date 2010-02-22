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1900 series

Паровой утюг

GC1905/01
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    1900 series Паровой утюг

    GC1905/01
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      Быстрое глажение - от начала и до конца

      Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

      • Распылитель
      Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

      Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

      Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

      Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

      Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

      Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Постоянная подача пара до 13 г/мин

      Постоянная подача пара до 13 г/мин

      Постоянная подача пара до 13 г/мин

      Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        180  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Открывающаяся сбоку крышка
        • Большое отверстие для залива воды
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шнура питания
        1,8  м

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        13  г/мин
        Подошва
        Алюминиевый
        Мощность
        1400  Вт
        Подача пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,06  кг
        Напряжение
        220  В
        Размеры продукта
        26,1 x 11,5 x 13,6  см

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

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