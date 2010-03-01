Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 13 г/мин
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Легкость использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
Технические характеристики
Очистка от накипи
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