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    Серия 1900 Паровой утюг

    GC1930/02

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Вокруг происходит так много интересного, и с работой по дому всегда хочется закончить поскорее. В этом вам поможет утюг Philips с заостренным носиком, удобным отверстием для залива воды и легко скользящей подошвой.

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    Серия 1900 Паровой утюг

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    Быстрое глажение от начала и до конца

    Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять/опустошать

    • Подача пара 13 г/мин; паровой удар 80 г
    • Подошва Blue Ceralon
    • Очистка от накипи
    • 1700 Вт
    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

    Постоянная подача пара до 13 г/мин

    Постоянная подача пара до 13 г/мин

    Постоянная подача пара до 13 г/мин

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

    Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

    Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

    Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,06  kg
      Напряжение
      220  V
      Габариты изделия
      26,1 x 11,5 x 13,6  cm

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      • Открывающаяся сбоку крышка
      • Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      180  ml
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      13  g/min
      Подошва
      Blue Ceralon
      Мощность
      1700  W
      Подача пара
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      80  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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