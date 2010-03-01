Ключевые слова для поиска

1

1900 series

Паровой утюг

GC1930
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца
    -{discount-value}

    1900 series Паровой утюг

    GC1930
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Быстрое глажение - от начала и до конца

      Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

      • Подача пара 13 г/мин; паровой удар 80 г
      • Подошва Blue Ceralon
      • Очистка от накипи
      • 1700 Вт
      Антипригарное покрытие подошвы

      Антипригарное покрытие подошвы

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

      Постоянная подача пара до 13 г/мин

      Постоянная подача пара до 13 г/мин

      Постоянная подача пара до 13 г/мин

      Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

      Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

      Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

      Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

      Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

      Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        180  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Открывающаяся сбоку крышка
        • Большое отверстие для залива воды
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шнура питания
        1,8  м

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        13  г/мин
        Подошва
        Blue Ceralon
        Мощность
        1700  Вт
        Подача пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        80  г
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,06  кг
        Напряжение
        220  В
        Размеры продукта
        26,1 x 11,5 x 13,6  см

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.