Ключевые слова для поиска

  • Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    1900 series Паровой утюг

    GC1960/02

    Быстрое глажение - от начала и до конца

    В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    1900 series Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрое глажение - от начала и до конца

    Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

    • Подача пара 14 г/мин; паровой удар 80 г
    • Подошва Blue Ceralon
    • Очистка от накипи
    • 1700 Вт
    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

    Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

    Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

    Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

    Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

    Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

    Постоянная подача пара до 14 г/мин

    Постоянная подача пара до 14 г/мин

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,06  kg
      Напряжение
      220  V
      Габариты изделия
      26,1 x 11,5 x 13,6  cm

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      • Открывающаяся сбоку крышка
      • Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      180  ml
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      14  g/min
      Подошва
      Blue Ceralon
      Мощность
      1700  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      80  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.