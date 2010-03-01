Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Постоянная подача пара до 14 г/мин
Легкость использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
Технические характеристики
Очистка от накипи
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.