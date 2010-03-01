1900 series Паровой утюг
Быстрое глажение - от начала и до конца
В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой.
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Быстрое глажение - от начала и до конца Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать Подача пара 14 г/мин; паровой удар 80 г Подошва Blue Ceralon Очистка от накипи 1700 Вт Антипригарное покрытие подошвы
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Вертикальное отпаривание для удаления складок
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Простое сверхбыстрое заполнение резервуара
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Постоянная подача пара до 14 г/мин
Постоянная подача пара до 14 г/мин
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Очистка от известкового налета
Функция Calc Clean
Double Active Calc Clean Можно использовать водопроводную воду
Да
Технические характеристики
Вес утюга
1,06
kg Напряжение
220
V Габариты изделия
26,1 x 11,5 x 13,6
cm
Удобство использования
Заполнение и опустошение резервуара для воды Объем резервуара для воды
180
ml Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 180 градусов Длина сетевого шнура
1,8
m
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
14
g/min Подошва
Blue Ceralon Мощность
1700
W Подача пара
Да Вертикальное отпаривание
Да Распыление
Да Паровой удар
80
g Настройка подачи пара
Да Паровой носик
Да
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