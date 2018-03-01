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EasySpeed Plus

Паровой утюг

GC2148/30
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  • Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца
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    EasySpeed Plus Паровой утюг

    GC2148/30
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      Быстрое глажение от начала и до конца

      3 способа ускорения процесса глажения

      • 2100 Вт
      • Паровой удар 110 г
      • Постоянная подача пара 30 г/мин
      • Керамическая подошва
      2100 Вт для быстрого нагрева

      2100 Вт для быстрого нагрева

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

      Паровой удар до 110 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 110 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подача пара до 30 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 30 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

      Большой резервуар для воды 270 мл позволяет погладить больше вещей

      Большой резервуар для воды 270 мл позволяет погладить больше вещей

      Большой объем резервуара для воды 270 мл позволяет гладить больше вещей, не подливая воду

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        270  ml
        Название подошвы
        Керамика
        Длина шнура питания
        1,9  m

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2100  W
        Постоянная подача пара
        30  g/min
        Паровой удар
        110  g

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный слайдер очистки от накипи

      • Экологичность

        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

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