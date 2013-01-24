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Easy6

Гладильная доска

GC220/05
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  • 6 отличных решений для удобного глажения 6 отличных решений для удобного глажения 6 отличных решений для удобного глажения
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    Easy6 Гладильная доска

    GC220/05
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    6 отличных решений для удобного глажения

    Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах

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    Easy6 Гладильная доска

    6 отличных решений для удобного глажения

    Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах

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      6 отличных решений для удобного глажения

      Функциональная гладильная доска

      • Гладильная доска широкой формы
      На 1 кг более легкая конструкция*

      На 1 кг более легкая конструкция*

      Вес гладильной доски был уменьшен на 1 кг по сравнению с предыдущей моделью, и теперь ее намного удобнее передвигать

      Специальная вешалка для одежды

      Специальная вешалка для одежды

      Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.

      Разработано для высокой надежности: дорожная блокировка и насадки для устойчивости ножек

      Разработано для высокой надежности: дорожная блокировка и насадки для устойчивости ножек

      Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.

      Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка для утюга

      Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка для утюга

      Больше результатов за меньшее время благодаря сверхширокой доске Philips (120 x 45 см). Идеально подходит для глажения вещей большого размера, таких как постельное белье и скатерти. Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Более комфортное глажение благодаря покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

      Многослойное покрытие доски для гладкого скольжения

      Многослойное покрытие доски для гладкого скольжения

      Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.

      Технические характеристики

      • Быстрое и удобное глажение

        Вешалка для рубашек
        Да
        Настройка высоты
        70—94  см
        Регулировка высоты
        6  положений
        Подходит для
        • Парогенераторы
        • Утюги для глажения с паром

      • Бережное глажение

        Противоскользящая защитная насадка для ножек
        Да
        Блокировка от детей
        Да
        Дорожная блокировка
        Да

      • Функциональный дизайн

        Поверхность для глажения
        Перфорированный металл
        Ножки
        Цельный металл с порошковым покрытием

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        Второй слой
        Пена
        Третий слой
        "Капля-стоп"
        Четвертый слой
        Войлок

      • Технические характеристики

        Габариты изделия
        13 x 54 x 160 см  см
        Габариты доски
        120 x 45  см
        Вес доски
        7  кг

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            • По сравнению с предыдущей моделью GC220
            • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски