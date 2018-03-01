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EasySpeed Advanced

Паровой утюг

GC2672/40
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  • Более быстрое глажение от начала и до конца Более быстрое глажение от начала и до конца Более быстрое глажение от начала и до конца
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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    GC2672/40
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      Более быстрое глажение от начала и до конца

      5 способов ускорения процесса глажения

      • 2300 Вт
      • Паровой удар 180 г
      • Постоянная подача пара 35 г/мин.
      • Керамическая подошва
      2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

      2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

      Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

      Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

      Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

      Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

      Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

      Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  ml
        Время нагрева
        30 сек.
        Название подошвы
        Керамика
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2  m
        Заостренный паровой носик
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2300  W
        Постоянная подача пара
        35  g/min
        Паровой удар
        180  g
        Vertical steam
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Функция самоочистки

      • Хранение

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,150  kg

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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