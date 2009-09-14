Ключевые слова для поиска

  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    2800 series Паровой утюг

    GC2810/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    2800 series Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Создан для работы, день за днем

    Утюг с новой подошвой SteamGlide

    • Подошва SteamGlide
    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5  cm
      Напряжение (во всех странах)
      220–240  V
      Напряжение (Тайвань)
      110  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 30  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2000  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      До 90  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.