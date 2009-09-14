2800 series Паровой утюг
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!
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Создан для работы, день за днем Утюг с новой подошвой SteamGlide Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Гарантия 2 года
Полная гарантия на 2 года.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
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Очистка от известкового налета
Можно использовать водопроводную воду
Да
Технические характеристики
Вес утюга
1,2
kg Габариты изделия
29,5 x 11,6 x 19,5
cm Напряжение (во всех странах)
220–240
V Напряжение (Тайвань)
110
V
Удобство использования
Объем резервуара для воды
300
ml Система "капля-стоп"
Да Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 360 градусов Длина сетевого шнура
2
m
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
До 30
g/min Подошва
SteamGlide Мощность
2000
W Распыление
Да Паровой удар
До 90
g Настройка подачи пара
Да
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