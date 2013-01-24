Капсулы разрушают накипь, которую потом можно легко отмыть

Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.