Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!