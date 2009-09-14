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    2800 series Паровой утюг

    GC2830/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    2800 series Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    Утюг с новой подошвой SteamGlide

    • Буфер
    Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Постоянная мощная подача пара

    Постоянная мощная подача пара

    Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Капсулы разрушают накипь, которую потом можно легко смыть

    Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,2  kg
      Напряжение
      220—240  V
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5  cm

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      32  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2100  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      95  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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