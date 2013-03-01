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    PowerLife Паровой утюг

    GC2905/50

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    С подошвой SteamGlide

    • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2000 Вт
    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность (во всех странах)
      2000  W

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина шнура питания
      • 1,8 м (за пределами Европы)
      • 1,9 м (в странах Европы)

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 30 г/мин
      Паровой удар
      До 95 г/мин

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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