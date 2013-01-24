Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

PowerLife

Паровой утюг

GC2905/50
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
    -{discount-value}

    PowerLife Паровой утюг

    GC2905/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      С подошвой SteamGlide

      • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2000 Вт
      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1.8 m

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        1,2 kg
        Распылитель
        Да
        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Объем резервуара для воды
        300 ml
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шнура питания
        • 1,8 м (за пределами Европы)
        • 1,9 м (в странах Европы)
        напряжение
        220—240 В
        Мощность (во всех странах)
        2000 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Паровой удар
        до 95 г/мин

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии