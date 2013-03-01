GC2906/70
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
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