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Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Easy to use
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
Очистка от накипи
Разглаживание складок
GC026/30
GC026/00