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    PowerLife Паровой утюг

    GC2930/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    Утюг с подошвой SteamGlide

    • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2200 Вт
    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

    Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Дополнительная устойчивость
      Резиновая вставка
      Длина шнура питания
      2 м

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 35 г/мин

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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