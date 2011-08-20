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PowerLife

Паровой утюг

GC2930/02
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2930/02
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      Создан для работы, день за днем

      Утюг с подошвой SteamGlide

      • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2200 Вт
      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      • Вес и размеры

        Масса продукта
        1,2  кг
        Размеры продукта
        29,5 x 11,6 x 19,5

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Дополнительная устойчивость
        Резиновая вставка
        Длина шнура питания
        2 м

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Распылитель
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220—240 В
        Мощность (во всех странах)
        2200  Вт

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1.8  м

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 35 г/мин

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