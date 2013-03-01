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    PowerLife Паровой утюг

    GC2930/30

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    С подошвой SteamGlide

    • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2300 Вт
    Мощная подача пара для быстрого глажения

    Мощная подача пара для быстрого глажения

    Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

    Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

    Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

    Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

    Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5  cm
      Вес продукта
      1,2  kg

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Дополнительная устойчивость
      Резиновая вставка

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2300  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      120  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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