GC2960/55
Создан для эффективной работы день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг от Philips с подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы — наилучшее соотношение цены и качества! Теперь в комплект входит короб для хранения.Узнать обо всех преимуществах
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Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.
Термоизолированный короб предназначен для удобного хранения горячего утюга. Для продления срока службы короба, прежде чем помещать утюг в короб, отсоединяйте его от электросети и сливайте воду из резервуара. Нижняя часть короба при этом может нагреваться, однако риск повреждения отсутствует.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Удобство использования
Комфортное глажение
Максимальное удобство
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
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