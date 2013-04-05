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    PowerLife Паровой утюг

    GC2960/55

    Создан для эффективной работы день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг от Philips с подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы — наилучшее соотношение цены и качества! Теперь в комплект входит короб для хранения.

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для эффективной работы день за днем

    Утюг с термоизолированным коробом для хранения

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2400 Вт
    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Капсула против накипи откалывает накипь так, что ее легко смыть

    Капсула против накипи откалывает накипь так, что ее легко смыть

    Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

    Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

    Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

    Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

    Термоизолированный короб для удобства хранения

    Термоизолированный короб для удобства хранения

    Термоизолированный короб предназначен для удобного хранения горячего утюга. Для продления срока службы короба, прежде чем помещать утюг в короб, отсоединяйте его от электросети и сливайте воду из резервуара. Нижняя часть короба при этом может нагреваться, однако риск повреждения отсутствует.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Аксессуары

      Термоустойчивый короб для хранения
      Да

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Дополнительная устойчивость
      Резиновая вставка

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Максимальное удобство

      Заостренный носик
      Да

    • Разглаживание складок

      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      120  g

    Badge-D2C

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