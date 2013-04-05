Создан для эффективной работы день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг от Philips с подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы — наилучшее соотношение цены и качества! Теперь в комплект входит короб для хранения.