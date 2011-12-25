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    PowerLife Паровой утюг

    GC2965/02

    Создан для мощного глажения

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для мощного глажения

    Утюг с электронной системой отключения питания

    • 2200 Вт
    • Подача пара 35 г/мин
    • Паровой удар 110 г
    Мощная подача пара для быстрого глажения

    Мощная подача пара для быстрого глажения

    Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Автоотключение в 3 случаях

    Автоотключение в 3 случаях

    Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

    Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Дополнительная устойчивость
      Резиновая вставка
      Длина шнура питания
      2 м

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 35 г/мин
      Паровой удар
      До 110 г/мин

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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