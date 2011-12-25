GC2965/02
Создан для мощного глажения
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!Узнать обо всех преимуществах
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Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
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