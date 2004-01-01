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    GC2984/20

    GC2984/20

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    GC2984/20

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    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 140 г

    Паровой удар до 140 г

    Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную стабильность

    Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Слайдер очистки от накипи

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для наполнения
      Система "капля-стоп"
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да

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