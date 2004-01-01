GC2984/20
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2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.
Очистка от известкового налета
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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