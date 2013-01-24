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PowerLife Plus

Паровой утюг

GC2986/40
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Plus Паровой утюг

    GC2986/40
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 140г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар до 140 г

      Паровой удар до 140 г

      Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную стабильность

      Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

      Технические характеристики

      • Легкость использования

        Water tank capacity
        300 ml
        Постоянная подача пара
        40 g/min
        Распылитель
        Да
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для наполнения
        Мощность
        2400 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2 m
        Система автоотключения
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Паровой удар
        140 g
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Слайдер очистки от накипи

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