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PowerLife

Паровой утюг

GC2990/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2990/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность. Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      С подошвой SteamGlide — служит в 4 раза дольше*

      • 2300 Вт
      • Постоянная подача пара 40 г/мин
      • Паровой удар 140 г
      • Подошва SteamGlide
      Паровой удар до 140 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 140 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

      Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

      Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

      Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      Шнур протестирован на максимальную надежность и безопасность

      Шнур протестирован на максимальную надежность и безопасность

      Все шнуры наших паровых утюгов протестированы для обеспечения максимальной надежности и безопасности.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

      Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Удобная текстурированная ручка

      Удобная текстурированная ручка

      Текстурированная эргономичная ручка позволяет удобно держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.

      2300 Вт для быстрого нагрева

      2300 Вт для быстрого нагрева

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Объем резервуара для воды
        320  мл
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Устойчивое вертикальное положение
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide

      • Быстрое разглаживание складок

        Распыление воды
        Да
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Питание
        2300  Вт
        Паровой удар
        140  г

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        33,2 x 16,7 x 13,7  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        31,2 x 14,7 x 12,7  см
        Вес утюга
        1,255  кг

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный слайдер очистки от накипи

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