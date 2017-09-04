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Ручной отпариватель для одежды

GC299/40
Общая оценка / 5
  • Компактное решение для удобного глажения Компактное решение для удобного глажения Компактное решение для удобного глажения
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    Ручной отпариватель для одежды

    GC299/40
    Общая оценка / 5

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ручной отпариватель для одежды

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ручной отпариватель для одежды

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

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      Компактное решение для удобного глажения

      Идеальное дополнение к утюгу, гладильная доска не требуется

      • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
      • Вертикальное отпаривание
      • Несъемный резервуар для воды, 60 мл
      Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

      Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

      Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

      Щетка для более плотных тканей

      Щетка для более плотных тканей

      Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      Гладильная доска не требуется

      Гладильная доска не требуется

      При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.

      Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий

      Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий

      Ручной отпариватель для одежды обладает эргономичной конструкцией: он легкий, компактный и удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы с легкостью разгладить складки.

      Шнур 2 м для большего радиуса действия

      Шнур 2 м для большего радиуса действия

      Большой радиус действия

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

      • Поставляется с принадлежностями

        Объем резервуара для воды
        60  ml
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Щетка
        Да
        несъемный резервуар для воды
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Длина шнура питания
        2  m
        Готовность к использованию
        Световой индикатор

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        1000  W
        Постоянная подача пара
        До 20  g/min
        Напряжение
        220–240  V
        Готовность к использованию
        &lt; 1  minute(s)

      • Размеры и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        38 x 12,8 x 15  cm

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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            • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).

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