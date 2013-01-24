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Компактное решение для удобного глажения
Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактное решение для удобного глажения
Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах
Компактное решение для удобного глажения
Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактное решение для удобного глажения
Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах
Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.
Ручной отпариватель для одежды обладает эргономичной конструкцией: он легкий, компактный и удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы с легкостью разгладить складки.
Большой радиус действия
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Аксессуары в комплекте
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
GC026/30
GC026/80
GC026/00