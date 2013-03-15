GC310/25
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Отпариватель готов к работе через несколько секунд.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.
Съемный резервуар для воды удобно наполнять.
Отпариватель идеально подходит для ухода за деликатными тканями, такими как шелк.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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