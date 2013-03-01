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    Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

    GC310/35

    Быстрое разглаживание складок одним движением

    Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу.

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    Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

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    Быстрое разглаживание складок одним движением

    • 1000 Вт
    • Контролируемая подача пара
    • Щетка
    Гладильная доска не требуется

    Гладильная доска не требуется

    При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

    Щетка для отличного финального результата

    Щетка для отличного финального результата

    Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять.

    Эргономичный дизайн для удобства

    Эргономичный дизайн для удобства

    Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.

    Быстрый нагрев

    Быстрый нагрев

    Отпариватель готов к работе через несколько секунд.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Щетка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V
      Размеры упаковки
      38 x 12 x 15  cm
      Габариты изделия
      34,7 x 12,9 x 12,2  cm
      Вес изделия
      0,660  kg
      Вес продукта с упаковкой
      0,890  kg

    • Удобство использования

      Время нагрева
      меньше 1  minute(s)
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      60  ml
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      до 20  g/min
      Мощность
      1000  W
      Подача пара
      Да

    Badge-D2C

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    • * Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

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