GC310/35
Быстрое разглаживание складок одним движением
Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.
Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Съемный резервуар для воды удобно наполнять.
Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.
Отпариватель готов к работе через несколько секунд.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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