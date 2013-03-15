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    GC320/25

    GC320/25

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GC320/25

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    Гладильная доска не требуется

    Гладильная доска не требуется

    При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

    Щетка для отличного финального результата

    Щетка для отличного финального результата

    Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять.

    Эргономичный дизайн для удобства

    Эргономичный дизайн для удобства

    Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Эксклюзивный чехол для удобного хранения

    Эксклюзивный чехол для удобного хранения

    Используйте входящий в комплект чехол для хранения ручного отпаривателя после применения или в поездках.

    Быстрый нагрев

    Быстрый нагрев

    Отпариватель готов к работе через несколько секунд.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Щетка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      0,66  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      38 x 12 x 15  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      34,7 x 12,9 x 12,2  cm

    • Удобство использования

      Время нагрева
      меньше 1  minute(s)
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      60  ml
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 24  g/min
      Мощность
      1200  W

    Badge-D2C

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