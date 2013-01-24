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Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!
Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Комфортное глажение
Вес и габариты
Разглаживание складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00