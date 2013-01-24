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3300 series

Паровой утюг

GC3320/02
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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    3300 series Паровой утюг

    GC3320/02
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      Отличные результаты, минимум усилий

      Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

      • 2300 Вт
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

      Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

      Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        3 m
        Дополнительный комфорт
        • Свободный поворот шнура на 360 градусов
        • Сверхчеткий индикатор уровня воды
        Объем резервуара для воды
        300 ml

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        328 x 129 x 163
        Простота установки и хранения
        • Увеличенное отверстие для залива воды
        • Встроенное отделение для хранения шнура
        Вес продукта
        1,64
        напряжение
        220—240
        Питание
        2300
        Частота
        50–60

      • Разглаживание складок

        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Постоянная подача пара
        до 35 г/мин
        Паровой удар
        до 100 г/мин
        Распылитель
        Да

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