Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Паровой утюг

GC3390
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
    -{discount-value}

    Паровой утюг

    GC3390
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-iron

      Отличные результаты, минимум усилий

      в 3 раза проще

      • шнур 3 м
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        • Свободный поворот шнура на 360 градусов
        • Сверхчеткий индикатор уровня воды
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Длина шнура
        3  м
        Никаких протечек
        Система "капля-стоп"
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 35 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        • Заостренный носик
        • Паровой носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        до 100 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Простота установки и хранения
        • Увеличенное отверстие для залива воды
        • Встроенное отделение для хранения шнура
        Быстрый нагрев
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Мощность
        2300
        напряжение
        220–240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        328 x 129 x 163
        Вес продукта
        1,64

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии