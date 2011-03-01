Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Легкость использования
Вес и размеры
Быстрое и мощное разглаживание складок
Технические характеристики
Очистка от накипи
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