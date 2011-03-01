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EasyCare

Паровой утюг

GC3560/02
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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    EasyCare Паровой утюг

    GC3560/02
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      Отличные результаты, минимум усилий

      Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

      • шнур 3 м
      • Подошва SteamGlide
      • Система автоотключения
      • 2400 Вт
      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система автоотключения
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        3  м

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        32,8 x 12,9 x 16,3  см
        Вес утюга
        1,64  кг

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Мощность
        2400  Вт
        Распылитель
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Паровой удар
        120  г
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220—240  В

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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