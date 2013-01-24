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Паровой утюг

GC3581/30
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  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды
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    Паровой утюг

    GC3581/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без частого долива воды

      Утюг с большим резервуаром для воды

      • Подача пара 40 г/мин, паровой удар 170г
      • Керамическая подошва
      • 2400 Вт
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

      Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

      Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

      Паровой удар до 170 г

      Паровой удар до 170 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Керамическая подошва EasyFlow

      Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Паровой удар
        170  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        напряжение
        220  В

      • Легко использовать

        Название подошвы
        SteamGlide, керамика
        Объем резервуара для воды
        400  мл
        Длина шнура питания
        2  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Открывающаяся сбоку крышка
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Функция самоочистки

      • Хранение

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура

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