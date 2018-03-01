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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    GC3675/30

    Беспроводное глажение для свободы перемещения

    Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски.

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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

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    Беспроводное глажение для свободы перемещения

    • 2400 Вт
    • Паровой удар 190 г
    • Постоянная подача пара 35 г/мин.
    • Керамическая подошва
    2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

    2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

    Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

    Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Интеллектуальная база с индикатором для сверхбыстрой подзарядки

    Интеллектуальная база с индикатором для сверхбыстрой подзарядки

    Интеллектуальная база позволяет зарядить аккумулятор утюга за секунды. Цветной индикатор оповещает о готовности утюга к работе, а также напоминает о необходимости зарядки.

    Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

    Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

    Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

    Замок Carry-lock и зажим для смотки шнура для удобного и компактного хранения

    Замок Carry-lock и зажим для смотки шнура для удобного и компактного хранения

    Утюг надежно крепится к базе с помощью системы Carry-lock. Шнур оборачивается вокруг базы и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

    Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

    Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

    • Хранение

      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Название подошвы
      Керамика
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      190  g
      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Распыление воды
      Да
      Время нагрева
      30 сек.

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Система очистки от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,020  kg

    Badge-D2C

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