GC3675/30
Беспроводное глажение для свободы перемещения
Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски.Узнать обо всех преимуществах
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Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы
Интеллектуальная база позволяет зарядить аккумулятор утюга за секунды. Цветной индикатор оповещает о готовности утюга к работе, а также напоминает о необходимости зарядки.
Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Утюг надежно крепится к базе с помощью системы Carry-lock. Шнур оборачивается вокруг базы и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Хранение
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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