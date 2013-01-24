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Беспроводное глажение для свободы перемещения
Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное глажение для свободы перемещения
Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводное глажение для свободы перемещения
Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное глажение для свободы перемещения
Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах
Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы
Интеллектуальная база позволяет зарядить аккумулятор утюга за секунды. Цветной индикатор оповещает о готовности утюга к работе, а также напоминает о необходимости зарядки.
Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Утюг надежно крепится к базе с помощью системы Carry-lock. Шнур оборачивается вокруг базы и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Хранение
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
GC026/00
GC026/30
GC026/80