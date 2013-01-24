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EasySpeed Advanced

Паровой утюг

GC3675/30
Общая оценка / 5
  • Беспроводное глажение для свободы перемещения Беспроводное глажение для свободы перемещения Беспроводное глажение для свободы перемещения
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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    GC3675/30
    Общая оценка / 5

    Беспроводное глажение для свободы перемещения

    Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    Беспроводное глажение для свободы перемещения

    Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводное глажение для свободы перемещения

    Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    Беспроводное глажение для свободы перемещения

    Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводное глажение для свободы перемещения

      • 2400 Вт
      • Паровой удар 190 г
      • Постоянная подача пара 35 г/мин.
      • Керамическая подошва
      2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

      2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

      Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

      Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Интеллектуальная база с индикатором для сверхбыстрой подзарядки

      Интеллектуальная база с индикатором для сверхбыстрой подзарядки

      Интеллектуальная база позволяет зарядить аккумулятор утюга за секунды. Цветной индикатор оповещает о готовности утюга к работе, а также напоминает о необходимости зарядки.

      Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

      Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

      Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Замок Carry-lock и зажим для смотки шнура для удобного и компактного хранения

      Замок Carry-lock и зажим для смотки шнура для удобного и компактного хранения

      Утюг надежно крепится к базе с помощью системы Carry-lock. Шнур оборачивается вокруг базы и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        35  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Паровой удар
        190  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да
        Время нагрева
        30 сек.

      • Легко использовать

        Название подошвы
        Керамика
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Автоотключение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Система очистки от накипи

      • Хранение

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура

      • Размер и вес

        Вес утюга
        1,020  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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