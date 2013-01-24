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EcoCare

Паровой утюг

GC3730/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
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    EcoCare Паровой утюг

    GC3730/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EcoCare Паровой утюг

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EcoCare Паровой утюг

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.

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      100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

      с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Автоматический энергосберегающий режим

      Автоматический энергосберегающий режим

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        130  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        Экономия энергии 25 %
        Повторно используемые материалы
        30  %

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220—240  В

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            • Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева