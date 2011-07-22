100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.
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На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов
Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Автоматический энергосберегающий режим
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
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