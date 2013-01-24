Ключевые слова для поиска
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30