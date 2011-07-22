GC3760/02
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.