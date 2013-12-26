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  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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    EnergyCare Паровой утюг

    GC3760/32

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

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    EnergyCare Паровой утюг

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    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Бережем экологию

    • 2400 Вт
    • Паровой удар 160 г
    • Система автоотключения
    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Автоматический энергосберегающий режим

    Автоматический энергосберегающий режим

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

    Паровой удар до 160 г

    Паровой удар до 160 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

    Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Длина шнура
      2,5 м
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      160  g
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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