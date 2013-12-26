GC3760/32
Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.Узнать обо всех преимуществах
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Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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