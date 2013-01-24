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PerfectCare

Паровой утюг

GC3925/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры
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    PerfectCare Паровой утюг

    GC3925/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Паровой утюг

    Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Паровой утюг

    Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

      100%-но бережный уход даже для деликатных тканей

      • 2500 Вт
      • Постоянная подача пара 45 г/мин
      • Паровой удар 180 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

      2500 Вт для быстрого нагрева

      2500 Вт для быстрого нагрева

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

      Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 2 минуты, если он оставлен в вертикальном положении, на подошве или лежит на боку.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

      Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

      Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Устойчивое вертикальное положение
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Распыление воды
        Да
        Постоянная подача пара
        45  г/мин
        Питание
        2500  Вт
        Паровой удар
        180  г

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        33,2 x 16,7 x 13,7  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        31,2 x 14,7 x 12,7  см
        Вес утюга
        1,485  кг

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный слайдер очистки от накипи

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