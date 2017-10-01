GC440/20
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Функция "2 в 1" обеспечивает вертикальное и горизонтальное отпаривание. Горизонтальное отпаривание на плоской поверхности помогает добиться наилучших результатов и отпарить даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.
Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.
Благодаря быстрой очистке от накипи ваш прибор будет обеспечивать такую же подачу пара в течение долгих лет.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий.*
Прибор можно поставить на основание — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.
Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.
Резервуар для воды 200 мл позволяет отпарить три предмета одежды за один подход. Удобное решение, чтобы быстро привести в порядок одежду перед выходом!
Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи вокруг двигателя отпаривателя и гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.
Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других отпаривателях. Подача пара до 30 г/мин обеспечивает мощный пар, который глубоко проникает в ткань и быстро удаляет складки.
Быстрая подготовка к работе. Подключите прибор, подождите примерно одну минуту и начинайте отпаривание!
Дизайн
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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