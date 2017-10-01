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    GC440/20

    GC440/20

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    GC440/20

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    Подходит для всех деликатных тканей, например шелка

    Подходит для всех деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

    Функция "2 в 1": эффективное вертикальное и горизонтальное отпаривание

    Функция "2 в 1": эффективное вертикальное и горизонтальное отпаривание

    Функция "2 в 1" обеспечивает вертикальное и горизонтальное отпаривание. Горизонтальное отпаривание на плоской поверхности помогает добиться наилучших результатов и отпарить даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.

    Быстрая очистка от накипи

    Быстрая очистка от накипи

    Благодаря быстрой очистке от накипи ваш прибор будет обеспечивать такую же подачу пара в течение долгих лет.

    Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

    Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий.*

    Безопасное положение на основании, когда прибор не используется

    Безопасное положение на основании, когда прибор не используется

    Прибор можно поставить на основание — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.

    Нагреваемая подошва сопла SmartFlow предотвращает появление мокрых пятен

    Нагреваемая подошва сопла SmartFlow предотвращает появление мокрых пятен

    Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.

    Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без долива воды

    Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без долива воды

    Резервуар для воды 200 мл позволяет отпарить три предмета одежды за один подход. Удобное решение, чтобы быстро привести в порядок одежду перед выходом!

    Технология PureSteam для постоянной мощной подачи пара в течение долгих лет

    Технология PureSteam для постоянной мощной подачи пара в течение долгих лет

    Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи вокруг двигателя отпаривателя и гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

    Более мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

    Более мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

    Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других отпаривателях. Подача пара до 30 г/мин обеспечивает мощный пар, который глубоко проникает в ткань и быстро удаляет складки.

    Готовность к использованию за 60 секунд

    Готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрая подготовка к работе. Подключите прибор, подождите примерно одну минуту и начинайте отпаривание!

    • Дизайн

      Цвет
      Синий

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      200  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Готовность к использованию
      Световой индикатор

    • Аксессуары в комплекте

      Щетка
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология PureSteam
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Функция "2 в 1"
      Да
      Мощность
      1500  W
      Постоянная подача пара
      До 30  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      240  V
      Готовность к использованию
      1  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный контейнер для сбора накипи

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      32 x 22 х 17  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      30 x 17 x 13  cm
      Вес (с упаковкой)
      0,9  kg

    Badge-D2C

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