Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок
Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.
Оптимальная длина шнура для максимального радиуса действия
Благодаря шнуру длиной 2,5 м вы легко достанете до края гладильной доски и даже дальше!
Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.