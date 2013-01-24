Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Azur

Паровой утюг

GC4412/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
    -{discount-value}

    Azur Паровой утюг

    GC4412/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Паровой утюг

      Мощность и точность

      Утюг, обеспечивающий идеальное скольжение и мощную подачу пара

      • Паровой удар 150 г
      • 2400 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Оптимальная длина шнура для максимальной свободы движений

      Оптимальная длина шнура для максимальной свободы движений

      Шнур длиной 2,5 м позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Электронное автоматическое отключение утюга, оставленного без присмотра

      Электронное автоматическое отключение утюга, оставленного без присмотра

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Технические характеристики

      • Easy to use

        Cord freedom (swivel)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        40 g/min
        Распылитель
        Да
        Water tank capacity
        350 ml
        Вес утюга
        1,55 kg
        Voltage
        220—240 V
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Настройка подачи пара
        Да
        Мощность
        2400 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Паровой носик
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Паровой удар
        150 g
        Система автоотключения
        Да
        Габариты изделия
        30,3 x 12 x 15,2 cm

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии