Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Оптимальная длина шнура для максимальной свободы движений
Шнур длиной 2,5 м позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Электронное автоматическое отключение утюга, оставленного без присмотра
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
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