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Azur

Паровой утюг

GC4425/02
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    Azur Паровой утюг

    GC4425/02
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      Мощность и точность

      Утюг, обеспечивающий идеальное скольжение и мощную подачу пара

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 100г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Система автоотключения
      • 2400 Вт
      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

      Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

      Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подача пара
        Да
        Насадка для деликатных тканей
        Да
        Water tank capacity
        350 ml
        Постоянная подача пара
        40 g/min
        Распылитель
        Да
        Вес утюга
        1,55 kg
        Voltage
        220–240 V
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Настройка подачи пара
        Да
        Длина шнура питания
        3 m
        Мощность
        2400 W
        Паровой носик
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Паровой удар
        100 g
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Габариты изделия
        30,3 x 12 x 15,2 cm

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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