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    Azur Паровой утюг

    GC4490/02

    Утюг мощностью 2400 Вт

    Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

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    Утюг мощностью 2400 Вт

    Больше мощности, больше пара, больше эффективности

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Надежная подошва устойчива к царапинам

    Надежная подошва устойчива к царапинам

    Для длительного глажения и превосходных результатов.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    2400 Вт для подачи пара 40 г/мин

    2400 Вт для подачи пара 40 г/мин

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      335  ml
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      3  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Подошва
      Anodilium
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      100  g
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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