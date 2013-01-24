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Паровой утюг

GC4490
Общая оценка / 5
  • Утюг мощностью 2400 Вт Утюг мощностью 2400 Вт Утюг мощностью 2400 Вт
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    Паровой утюг

    GC4490
    Общая оценка / 5

    Утюг мощностью 2400 Вт

    Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Утюг мощностью 2400 Вт

    Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

    Утюг мощностью 2400 Вт

    Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Утюг мощностью 2400 Вт

    Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

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    См. все steam-iron

      Утюг мощностью 2400 Вт

      Больше мощности, больше пара, больше эффективности

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Надежная подошва устойчива к царапинам

      Надежная подошва устойчива к царапинам

      Для длительного глажения и превосходных результатов.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      2400 Вт для подачи пара 40 г/мин

      2400 Вт для подачи пара 40 г/мин

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Anodilium
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        100  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        335  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        3  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220—240  В

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