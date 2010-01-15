Azur Паровой утюг
Утюг мощностью 2400 Вт
Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.
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Утюг мощностью 2400 Вт Больше мощности, больше пара, больше эффективности Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Надежная подошва устойчива к царапинам
Для длительного глажения и превосходных результатов.
Постоянная подача пара до 40 г/мин
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
2400 Вт для подачи пара 40 г/мин
2400 Вт для подачи пара 40 г/мин
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Очистка от известкового налета
Функция Calc Clean
Double Active Calc Clean Можно использовать водопроводную воду
Да
Технические характеристики
Вес утюга
1,6
kg Напряжение
220—240
V
Удобство использования
Заполнение и опустошение резервуара для воды
Большое отверстие для залива воды Объем резервуара для воды
335
ml Мягкая ручка
Да Система "капля-стоп"
Да Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 360 градусов Отделение для хранения шнура
Фиксатор шнура Длина сетевого шнура
3
m
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
40
g/min Подошва
Anodilium Мощность
2400
W Подача пара
Да Вертикальное отпаривание
Да Распыление
Да Паровой удар
100
g Паровой носик
Да
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