Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.